Premières manœuvres navales conjointes entre Israël, les Émirats et Bahreïn

12 Novembre 2021 | Les Émirats arabes unis et Bahreïn mènent leurs premières manœuvres navales conjointes avec Israël, un an après la normalisation des relations des deux pays arabes du Golfe avec Israël, a indiqué hier la marine américaine. Les manœuvres, qui ont commencé mercredi et dureront cinq jours, se déroulent dans la mer Rouge, adjacente au stratégique canal de Suez et dont les rives sont notamment partagées par l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Yémen en guerre. Elles ont pour objectif d’« améliorer l’interopérabilité entre les forces participantes », selon un communiqué de la marine américaine. Il s’agit de la première collaboration militaire annoncée entre les Émirats et Bahreïn d’un côté, et Israël de l’autre, depuis l’établissement de liens diplomatiques avec Israël en septembre 2020.

