Turquie: la détention du couple israélien arrêté pour une photo du palais d’Erdogan prolongée de 20 jours

12 Novembre 2021 à 12h08 | Le tribunal a décidé vendredi de prolonger de 20 jours la détention du couple israélien détenu en Turquie, contrairement aux estimations exprimées plus tôt par leur avocat selon lesquelles il devait être expulsé ce vendredi.



Natalie et Mordechaï Ouaknine, résidents de Modiin (centre), ont été arrêtés en Turquie pour avoir photographié le palais du président M.Erdogan.



Le couple, tous deux chauffeurs de bus de la compagnie israélienne Eged, âgés d’une quarantaine d’années, a été arrêté après que la femme a filmé le palais d’Erdogan lors d’un trajet en ferry et l’a envoyé sur un groupe familial whatsapp, ne sachant pas que c’était illégal.



Leur avocat avait plus tôt indiqué avoir du mal à croire qu’un acte d’accusation d’espionnage puisse être déposé contre eux.

