Au Luxembourg, le premier ministre admet à demi-mot s’être livré à un plagiat

28 Octobre 2021 à 20h35 | Xavier Bettel aurait utilisé de larges extraits de livres et d’articles dans son mémoire de fin d’études de l’université de Nancy, il y a vingt-deux ans, quand les logiciels antipiratage n’existaient pas.



Un peu trop de copier-coller : un mémoire de fin d’études du premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, aurait, selon le site reporter.lu, comporté 96 % d’« emprunts non crédités ». En clair, ce travail, déposé pour conclure un diplôme d’études approfondies (DEA) à la faculté de droit et de sciences politiques à l’université de Nancy – devenue université de Lorraine – aurait été un plagiat.



M. Bettel, 48 ans, en avait 26 à l’époque. Dans un demi-aveu, il a admis qu’« on aurait pu – ou qu’on aurait dû – le faire autrement ». Le « on » semble désigner l’étudiant qu’il était à l’époque, « auteur » de ce document de 56 pages consacré à une question ambitieuse : « Vers une réforme possible des modes de scrutin du Parlement européen ? »

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr