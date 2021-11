La Turquie condamne l’épouse d’un politicien kurde à la prison pour une erreur dans un rapport médical

13 Novembre 2021 | L’épouse du leader kurde emprisonné a été condamnée à la prison en raison d’une erreur dans un rapport médical sur une fausse couche



La Turquie a condamné Basak Demirtas, enseignante et épouse du politicien kurde emprisonné Selahattin Demirtas, à 30 mois de prison pour fraude par “falsification” d’un rapport médical lié à une fausse couche subie par Demirtas en 2015.



L’affaire a débuté en mars 2018, après qu’elle a été accusée d’avoir présenté un rapport médical portant une date erronée et d’avoir été absente du travail en raison d’une fausse couche qu’elle a subie.



Basak a ensuite pris un congé, bien que non rémunéré, pour récupérer pendant la seconde moitié de l’année scolaire 2015-2016.



Cependant, le rapport était mal daté, avec une différence de trois jours.

