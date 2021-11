La société israélienne MobileODT participera au plus grand programme de dépistage du cancer du col de l’utérus en Inde.

13 Novembre 2021 | MobileODT, une entreprise israélienne de FemTech spécialisée dans la santé numérique qui produit la dernière innovation en matière de dépistage du cancer du col de l’utérus, est fière d’annoncer que sa technologie de dépistage du cancer du col de l’utérus EVA soutient un projet national de dépistage du cancer du col de l’utérus en Inde. Il s’agira du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus le plus complet et le plus important réalisé en Inde à ce jour.



Le projet sera géré par Karkinos Healthcare en collaboration stratégique avec GenWorks Health, le distributeur exclusif de MobileODT en Inde. Le partenariat adoptera le test ADN du virus du papillome humain (VPH) recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la détection précoce du cancer du col de l’utérus chez les femmes, suivi d’un diagnostic et d’un traitement standard.



Ensemble, Karkinos Healthcare et GenWorks assureront le dépistage primaire grâce aux tests ADN du VPH, et les diagnostics de confirmation grâce à la colposcopie dans les cliniques et les hôpitaux. L’examen colposcopique sera effectué à l’aide du dispositif MobileODT EVA.

Lire l’article complet sur https://israelvalley.com