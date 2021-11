Israël : un traitement contre le cancer du sein à base de nanoparticules

13 Novembre 2021 | Les nanotechnologies représentent aujourd’hui un espoir dans les traitements thérapeutiques; ces microcapsules peuvent en effet cibler très précisément les cellules à détruire ou à soigner.



Selon la Fondation pour la Recherche Médicale, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Il représente environ 33% des cas de cancers féminins. En 2018, 58 500 nouveaux cas avaient été diagnostiqués, et 12 100 décès avaient été comptabilisés cette même année. Heureusement, les campagnes de dépistage tendent à faire baisser le taux de mortalité, car cela permet de détecter ces cancers à un stade précoce.



Des chercheurs israéliens de l’Institut de Technologie Technion-Israël viennent de développer un nouveau traitement pour lutter contre le cancer du sein. Et c’est grâce à des nanoparticules analgésiques qui vont cibler les cellules cancéreuses que ce traitement est possible. C’est évidemment une excellente nouvelle et une véritable innovation. Cela mérite quelques explications.

