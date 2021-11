12 Novembre 2021 à 4h38 | Israël ciblera ses ennemis avec des BEAMS au lieu de missiles



Ses tout nouveaux systèmes Scorpius sont équipés pour faire face aux drones, navires, installations radar et autres menaces aériennes, terrestres et navales, a annoncé jeudi l’entreprise publique de défense Israël Aerospace Industries (IAI).



Les unités ne fonctionnent pas en tirant des missiles ou des balles, mais en envoyant des faisceaux étroitement focalisés qui brouillent divers systèmes ennemis, notamment des radars, des capteurs, des équipements de navigation et des communications de données.



Basés sur les dernières technologies de balayage électronique, les systèmes Scorpius peuvent couvrir de vastes zones et perturber plusieurs cibles en même temps, même s’ils sont situés à des distances variables les uns des autres, a déclaré la société.



« Protéger l’utilisation du domaine électromagnétique pour nos forces, tout en refusant son utilisation par l’ennemi, est devenu critique pour la mission » pour Israël car ce domaine est absolument crucial pour le succès de la guerre moderne, a déclaré Adi Dulberg, chef de la division du renseignement de l’IAI.



« La nouvelle technologie, développée par les ingénieurs talentueux d’IAI, fait pencher la balance de la guerre électronique, offrant des capacités révolutionnaires de première mondiale » pour le pays, a-t-il ajouté.



Quatre versions des systèmes Scorpius sont disponibles, avec sa variante au sol – qui peut être à la fois stationnaire et embarquée sur véhicule – destinée à détecter et perturber les menaces terrestres et aériennes. La version navale vise à créer une sorte de dôme de protection électronique au-dessus du navire sur lequel il est basé, tandis que le système aérien offre à un avion de combat la possibilité de perturber les opérations électromagnétiques de l’ennemi à la fois sur terre et dans les airs. Il y a aussi Scorpius-T, utilisé pour la formation et la familiarisation des pilotes avec le matériel.

