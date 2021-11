Sécurité, drones et robots. Zoom sur la belle startup Percepto (Israël).

14 Novembre 2021 à 14h08 | Percepto AIM, logiciel de la société israélienne de sécurité par drones Percepto. Cette entreprise utilise des drones et des robots sur site pour automatiser les inspections, les interventions d’urgence et la sécurité des infrastructures critiques et des sites industriels comme les centrales électriques, les raffineries et les mines.



« La société a été fondée en 2014 par Dor Abuhasira, Sagi Blonder, Raviv Raz et Ariel Avital. Elle dispose d’un centre de développement à Modiin et de bureaux aux États-Unis et en Australie et emploie environ 75 personnes. Percepto affirme que ses solutions sont utilisées par des clients du classement Fortune 500 dans plus de 10 pays, notamment ENEL en Italie, Florida Power and Light et Verizon.

Lire l’article complet sur https://israelvalley.com