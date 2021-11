Un journaliste juif américain condamné à 11 ans de prison au Myanmar dans une parodie de justice

14 Novembre 2021 à 12h33 | Danny Fenster a été arrêté par la junte militaire début 2021 ; les groupes de défense des droits de l’homme qualifient la décision de “parodie de justice dans un tribunal fantoche”



JTA – Danny Fenster, un journaliste juif américain emprisonné au Myanmar depuis mai, a été condamné à une peine de 11 ans vendredi dans ce que les groupes de défense des droits de l’homme ont appelé « une parodie de justice dans un tribunal fantoche. »



Fenster a été reconnu coupable d’association illégale avec un groupe illégal, d’encouragement à la dissidence et de violation de visa.



La peine de prison était la peine maximale possible, a déclaré à la presse son avocat, U Than Zaw Aung. Fenster a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, tous liés à son travail de journaliste pour des medias d’information de langue anglaise dans le pays. |

