Turquie : le couple d’Israéliens arrêtés sont-ils l’enjeu du machiavélisme d’Erdogan ?

14 Novembre 2021 | Une simple photo du palais du dictateur turc prise depuis une tour touristique par un couple d’Israéliens est en train de devenir une affaire politique entre Israël et la Turquie. Mordi et Nathalie Oknin de Modiin n’imaginaient jamais qu’un voyage en groupe à Ankara allait se transformer en cauchemar. Arrêtés par la police pour…espionnage, ils ont été interrogés et mis en prison. Leur garde à vue a été prolongée de vingt jours par un tribunal. Les jours passant, cette affaire qui aurait dû se régler rapidement avec la libération de ces deux touristes innocents est en train de devenir un nouvel épisode dans les relations tendues entre la Turquie et Israël depuis que Recep Erdogan a tourné le dos à l’alliance stratégique qui liait les deux pays

