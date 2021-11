Il y a 2 ans, un mystérieux virus apparaissait en Chine

15 Novembre 2021 à 05h05 | Le 17 novembre 2019, une première personne commençait à souffrir d’une mystérieuse pneumonie à Wuhan, en Chine. Deux ans plus tard, cette infection qui soulevait alors peu d’inquiétudes a tué 5 millions de personnes et changé le monde à jamais.



« Jamais on n’aurait pu imaginer que ça prendrait cette ampleur ! Je m’attendais plus à ce que ce soit du même ordre que le SRAS ou du H1N1, donc une pandémie qui nécessite certaines mesures, mais pas une crise sanitaire mondiale qui a chamboulé nos existences, nos habitudes et qui va durablement avoir un impact », explique le Dr Amir Khadir, infectiologue et microbiologiste.



Comme lui, de nombreux spécialistes québécois ont appris à travers les médias l’existence d’une « mystérieuse pneumonie » qui touchait une cinquantaine de personnes à Wuhan, en Chine, vers le mois de décembre 2019.



La Chine, inquiète, craignait de revivre l’épidémie de syndrome respiratoire aiguë sévère (SRAS) qui avait fait plusieurs centaines de morts entre 2002 et 2003.

