En Iran, la crise de l’eau provoque de nouvelles manifestations

14 Novembre 2021 à 16h52 | Depuis près d’une semaine, des centaines de manifestants dénoncent chaque jour l’assèchement de la rivière Zayandeh Roud à Ispahan et le manque d’eau pour les cultures. En proie à un fort stress hydrique, le pays avait déjà connu cet été des manifestations massives contre les pénuries d’eau.



Alors que les représentants de plus de 120 pays tentaient de parvenir à un accord destiné à freiner le réchauffement de la planète, à la COP26, à Glasgow, plusieurs centaines de manifestants iraniens défilaient, la semaine dernière, dans le lit du fleuve d’Ispahan, au centre de l’Iran, pour dénoncer l’assèchement du cours d’eau emblématique, le Zayandeh Roud (littéralement « Le fleuve fertile »en persan).



Depuis deux décennies, l’ancienne capitale perse, qui souffre d’un climat semi-désertique, voit son fleuve s’effacer et le sol se craqueler sous les arches de l’emblématique pont Khadjou du XVIIe siècle. Comme si à Florence, l’Arno avait disparu sous le Ponte Vecchio.



« Une place spéciale dans le cœur des Iraniens »



Depuis lundi 8 novembre, les agriculteurs rejoints par des habitants de la ville, la troisième du pays avec environ deux millions d’âmes, ont installé des tentes dans le lit du fleuve et défilent en scandant : « Il n’y aura pas de répit à Ispahan si la rivière ne coule pas », ou « le Zayandeh Roud est notre droit indiscutable », selon des vidéos diffusées sur les médias locaux et les réseaux sociaux.



« Certains Iraniens affirment qu’il s’agit de la plus grande manifestation environnementale du pays, » rapporte le chercheur Sina Toossi, du National Iranian American Council, à Washington. « Ce fleuve tient une place spéciale dans le cœur des Iraniens et son assèchement ces dernières années est une grande tragédie », ajoute-t-il sur Twitter.

