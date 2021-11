LIBAN – Interrogations concernant la présence d’éléments armés du Hezbollah dans des régions à prédominance chrétienne

13 Novembre 2021 à 20h17 | Un responsable local explique que la présence des hommes armés est liée aux préparatifs d’une cérémonie d’ouverture d’un puits artésien près de Hadath Baalbeck.



Des photos montrant la présence d’éléments armés identifiés par des témoins comme membres du Hezbollah, dans la région de Ouyoun el-Simane sur les hauteurs du Kesrouan où les Forces libanaises ont une forte présence, a suscité samedi des interrogations auprès des habitants et d’un élu local, membre des Forces libanaises.



Cette présence a notamment été dénoncée par le député Chaouki Daccache (FL) qui a appelé l’armée libanaise “à prendre les mesures nécessaires face au déploiement d’éléments du Hezbollah sur les hauteurs de Ouyoun el-Simane et la mise en place de caméras et de barricades” par le parti chiite. Selon des médias locaux, qui citent des habitants, ces hommes armés auraient installé un barrage juste après un barrage routier de l’armée sur la route menant de Ouyoun el-Simane à Zahlé, dans la Békaa. Le média al-Modon, qui cite des habitants de la région, souligne que des éléments du Hezbollah ont placé des caméras de surveillance dans la région et arrêté plusieurs voitures qui étaient de passage, sans que les raisons de ces arrêts ne soient précisées.



Dans un entretien sur la chaîne al-Arabiya, le chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, qui fait de l’opposition au Hezbollah son fer de lance, a pour sa part souligné que ce genre de “démonstration” du parti chiite dans des régions à prédominance chrétienne n’était “pas nouveau”. “Le Hezbollah se promène dans toutes les régions”, a-t-il souligné, appelant l’armée à se déployer dans la zone “afin de se poser en protectrice de la sécurité et de la stabilité”.

