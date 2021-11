La Colombie surveille les activités du Hezbollah, pro-Iran, sur son territoire

15 Novembre 2021 à 10h16 | Le groupe terroriste chiite libanais, proche du Venezuela – ennemi de Bogota – tenterait de suivre les faits et gestes de diplomates et hommes d’affaires américains et israéliens



La Colombie, par la voix de son ministre de la Défense Diego Molano, a averti dimanche qu’elle surveillait les activités du groupe terroriste du Hezbollah pro-iranien sur son territoire, l’accusant d’y avoir déjà mené des « activités criminelles ».



« Il y a deux mois, nous avons dû gérer une situation où il a fallu mettre en place une opération pour capturer et expulser deux criminels mandatés par le Hezbollah qui avaient l’intention de commettre un acte criminel en Colombie », a déclaré M. Molano, dans un entretien avec le quotidien el Tiempo.



Le ministre n’a pas donné d’autres précisions sur cette opération. Mais selon le journal, qui cite des sources au sein des services de renseignements militaires colombiens, le groupe terroriste chiite libanais tenterait de suivre les faits et gestes de diplomates et hommes d’affaires américains et israéliens en Colombie.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com