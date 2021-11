Les soldats pourront désormais ouvrir le feu sur les voleurs et les trafiquants

15 Novembre 2021 à 12h35 | L’élargissement des règles d’engagement appuie l’initiative de l’armée visant à réprimer les vols d’armes fréquents sur les bases ou le trafic de stupéfiants transfrontalier



L’armée israélienne a révisé dimanche ses règles d’engagement qui permettront dorénavant aux soldats d’ouvrir le feu plus facilement sur les voleurs et trafiquants présumés, une initiative prise pour réprimer les crimes, ont annoncé les militaires.



Ainsi, les troupes pourront utiliser leur arme à feu dans les cas de vols d’armes et de munitions sur les bases militaires, dans les cas d’effraction sur ces mêmes bases ou dans les zones de tirs et lors des tentatives de trafic observées le long de la frontière entre l’État juif et l’Égypte, a fait savoir Tsahal.



Dans le passé, dans de telles circonstances, les soldats ne pouvaient ouvrir le feu que si leur vie était en danger immédiat – ce que savaient généralement les criminels.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com