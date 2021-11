Israël: projet de loi limitant le mandat de Premier ministre approuvé par le Comité ministériel

14 Novembre 2021 à 16h59 | B. Nétanyahou a réagi en rejetant toute loi restreignant le mandat de chef du gouvernement



Le Comité ministériel israélien a approuvé dimanche à l’unanimité le projet de loi du ministre de la Justice Gideon Sa’ar, fixant une limite de 8 ans à l’exercice de la fonction de Premier ministre.



En écho à cette annonce, G. Sa’ar a déclaré via son compte Facebook que “limiter l’exercice du pouvoir et en finir avec le pouvoir sans limitation, est fondamental pour que le pouvoir serve les citoyens et non pas celui qui l’exerce. Nous continuerons à renforcer notre nation pour qu’elle demeure juive et démocratique.”

