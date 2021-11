Des diplomates israéliens autorisés à rendre visite au couple détenu en Turquie sur une accusation fantaisiste d’espionnage,

15 Novembre 2021 à 17h14 | Yair Lapid dit œuvrer inlassablement à la libération de Natali et Mordy Oknin, incarcérés pour avoir pris en photo un palais appartenant à Erdogan



Les diplomates israéliens seront autorisés à rendre une visite consulaire à Natali et Mordy Oknin, un couple israélien détenu en Turquie pour avoir photographié le palais du président M.Erdogan à Istanbul, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères lundi après-midi.



Le ministère a précisé que l’ambassade à Ankara et le consulat à Istanbul s’efforcent de fixer le plus tôt possible la date de la visite.



Israël a fermêment et formellement rejeté l’allégation selon laquelle le couple, tous deux chauffeurs de bus au sein de la compagnie Egged, seraient des espions israéliens.

