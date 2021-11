La Turquie bombarde les zones d’habitation civile dans le nord de la Syrie

15 Novembre 2021 | Les forces d’occupation turques et leurs mercenaires alliés poursuivent leurs attaques contre le nord de la Syrie dans le but d’envahir toute la région.



Lundi, aux environs de 15h40, heure locale, l’armée tuque et ses mercenaires ont bombardé le village de Til Emir, au nord de la ville de Zirgan, à 2 km du front de bataille, dans le nord de la Syrie. Ce bombardement fait suite à une vague d’attaques qui ont visé ce matin l’autoroute M4 et le village de Dibis, à l’ouest de la ville d’Aïn Issa. Selon les sources locales, des maisons du village de Dibis ont été directement visées par l’attaque.



Ces attaques qui constituent une violation de l’accord de cessez-le-feu conclu avec la médiation de la Russie, se produisent fréquemment, dans le silence de la Russie et de la communauté internationale.



Depuis le début de l’année, des dizaines de civils ont perdu la vie dans les attaques quasi-quotidiennes menées par la Turquie et ses supplétifs djihadistes. En outre, des crimes de guerre sont systématiquement commis dans les zones occupées. Enlèvements, pillages, tortures, exécutions, harcèlements et viols font partie des crimes commis par les mercenaires affiliés à la Turquie.

