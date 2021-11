La dernière violation de données d’Israël, une négligence monumentale

15 Novembre 2021 | La société d’hébergement Internet israélienne Cyberserve a récemment été victime d’un hacking. Cela révèle une totale négligence des autorités informatiques selon les experts, et cela arrivera encore.



Les pirates détiendraient notamment les fichiers clients du site de rencontre LGBT Atraf et ceux de Dan, une société de transport. Les hackers menacent de rendre ces données publiques, à moins de ne recevoir 48 millions de dollars dans les 48 heures.



Le groupe a par la suite diffusé un fichier téléchargeable contenant de nombreuses données personnelles d’Israéliens. Un fichier qui, heureusement, a rapidement été retiré.



Face à cette attaque, les experts en cybersécurité pointent du doigt la négligence des autorités numériques. Ces experts évoquent la multiplication des piratages en soulignant l’attaque du centre médical Hillel Yaffe à Hadera.



Ils déplorent la gravité de la situation. « Nous avons atteint le point où des vies sont en danger », déclarent-ils. L’Israël manque de cadres juridiques adaptés sans compter les négligences à tous les niveaux se plaignent-ils.



Les responsables du ministère de la Justice ont publié des déclarations sur les mesures prises pour réduire les dommages causés par la fuite. Le département informatique aurait demandé à Google de bloquer l’accès aux sites Web du groupe Black Shadow.



Telegram avait également supprimé deux des chaînes du groupe. Les fournisseurs d’accès à Internet ont par ailleurs reçu l’ordre (via des injonctions) de bloquer tous les sites du groupe.



Certes, Google a supprimé le site de ses résultats de recherche, mais uniquement en Israël. Lors d’une recherche à l’aide du navigateur Tor, le site a continué à apparaître dans les résultats de recherche lors de l’utilisation d’une adresse IP non israélienne.

