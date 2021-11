Covid-19: une infirmière [arabe] délivre 150 certificats de vaccination à des personnes non-vaccinées à Rahat

15 Novembre 2021 à 18h35 | Elle a été immédiatement suspendue



Une infirmière de la caisse de santé Clalit [dans la ville arabe] de Rahat dans le sud d’Israël a délivré environ 150 certificats de vaccination à des patients qui n’avaient pas reçu les injections contre le coronavirus.



Au cours de l’enquête menée par la police, la jeune femme a avoué avoir fourni de faux documents et a été immédiatement licenciée.



A ce jour, plus de 6,2 millions de citoyens ont reçu la première dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus, plus de 5,7 les deux doses et plus de 4 millions les trois doses.

