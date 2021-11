Israël: un robot nouvelle génération pour soutenir les troupes au sol en première ligne

16 Novembre 2021 à 20h06 | Le ROOK UGV offrira plus de capacité, une maniabilité et une meilleure agilité que les modèles précédents



Les entreprises de défense israéliennes ont développé un véhicule terrestre sans pilote (UGV) qui devrait soutenir de manière significative les troupes au sol le long des lignes de front lors de conflits.



Roboteam – un fabricant de plates-formes polyvalentes et sans pilote – ainsi que la société d’aérospatiale et de défense Elbit Systems ont annoncé mardi le lancement du “vaisseau-mère des véhicules sans pilote”, a rapporté le Jerusalem Post.



Le ROOK, un UGV militaire à charges utiles multiples, offrira plus de capacité, une maniabilité améliorée et une meilleure agilité que les modèles précédents, selon Yoav Poizner, responsable du développement commercial d’Elbit.

