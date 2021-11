La détention du couple Oknin, un marchandage des renseignements turcs ?

17 Novembre 2021 à 15h42 | L’arrestation, en octobre, de 15 espions présumés n’a pas apporté à Ankara ce que le régime voulait ; il peut penser aujourd’hui avoir trouvé une meilleure monnaie d’échange



L’arrestation et le placement en détention d’un couple de touristes israéliens en Turquie, la semaine dernière, et l’insistance d’Ankara à les traiter comme des espions, pourrait sembler contradictoire avec la direction empruntée par la politique étrangère du pays, l’année dernière.



Après avoir passé la majorité de la dernière décennie à chercher des noises à ses adversaires régionaux, comme la Grèce et l’Égypte – sans oublier Israël, bien sûr – la Turquie se retrouve aujourd’hui de plus en plus isolée, avec Joe Biden, rival personnel du M.Erdogan, qui siège dorénavant à la Maison Blanche.



Comme il l’avait fait avec l’Europe et l’Égypte, une fois qu’il a été clairement établi que Biden serait le prochain président des États-Unis, Erdogan a décidé qu’il valait mieux qu’il change de ton à l’égard d’Israël.



Ces arrestations peuvent bien avoir été orchestrées par des personnalités qui, au sein de l’establishment sécuritaire turc, cherchent à rendre plus difficile pour Erdogan la réparation des liens avec Israël.



Mais l’explication la plus convaincante du comportement des Turcs est liée à un incident survenu au mois d’octobre, où la Turquie avait affirmé avoir arrêté 15 agents du Mossad – aucun n’était de nationalité israélienne – dans le pays.



« Il semble qu’en échange de la libération des quinze individus, la Turquie ait demandé quelque chose », postule Hay Eytan Cohen Yanarocak, spécialiste de la Turquie au Sein de l’Institut de stratégie et de sécurité de Jérusalem. « Et Jérusalem, apparemment, les a ignorés, disant : ‘Pourquoi nous inquiéterions-nous pour ça ? Ce ne sont pas des Israéliens. Nous ne les connaissons pas’. »

