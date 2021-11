Pouvoir d’achat : les plus riches, grands gagnants du quinquennat Macron

17 Novembre 2021 à 18h16 | Une étude publiée mardi par l’Institut des politiques publiques montre que les mesures concernant le pouvoir d’achat prises durant le quinquennat d’Emmanuel Macron ont davantage bénéficié aux plus riches, tandis que le niveau de vie des plus pauvres a lui diminué.



Emmanuel Macron président des riches, nouvel épisode. L’étiquette qui colle à la peau du président de la République depuis 2017 n’est pas près de se détacher avec la publication, mardi 16 novembre, d’une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) montrant que les 1 % les plus riches ont bénéficié de la plus importante hausse de pouvoir d’achat. Ceux-ci ont ainsi obtenu un gain moyen de 2,8 % sur l’ensemble de leurs revenus après impôts et prestations. Et la progression est encore plus frappante chez les 0,1 % les plus fortunés qui ont, eux, vu leur pouvoir d’achat bondir d’environ 4 %. À l’inverse, les 5 % des ménages les plus pauvres ont perdu 0,5 % de pouvoir d’achat en moyenne.



“Les plus riches sont les grands gagnants car certaines réformes mises en place durant le quinquennat d’Emmanuel Macron les ciblaient particulièrement”, souligne Chloé Lallemand, économiste à l’IPP, co-autrice de l’étude, contactée par France 24. “C’est notamment le cas de la transformation de l’ISF (impôt sur la fortune) en IFI (impôt sur la fortune immobilière) ou de la mise en place du PFU (prélèvement forfaitaire unique) sur les revenus du capital. En revanche, les ménages les plus modestes ont nettement pâti de la hausse de la fiscalité sur l’énergie et le tabac, qui pèsent davantage en proportion de leur revenu”, précise-t-elle.

Lire l’article complet sur https://www.france24.com