La justice militaire israélienne condamne une hispano-palestinienne pour détournement de fonds au profit d’un groupe terroriste palestinien

17 Novembre 2021 à 18h46 | Juana Rashmawi, condamnée pour détournement de fonds au profit du FPLP, a aussi été condamnée à 50 000 shekels d’amende



Un tribunal militaire israélien en Judée et Samarie a condamné mercredi une femme hispano-palestinienne à 13 mois de prison pour détournement de fonds au profit d’un groupe terroriste palestinien, mais celle-ci pourrait être libérée prochainement après avoir en partie purgé sa peine selon son avocat.



En détention depuis avril, Juana Ruiz Sanchez Rishmawi a admis, selon les autorités israéliennes, avoir levé des fonds pour l’ONG palestinienne pour laquelle elle travaillait depuis 1993, « Health Work Committees », qui ont servi au Front de libération de l’autorité palestinienne (FPLP), mouvement armé considéré comme terroriste par Israël, l’Union européenne et les États-Unis.



Mme Rashmawi, 63 ans, a été condamnée par le tribunal militaire d’Ofer près de la ville de Ramallah, à « 13 mois de prison et 50 000 shekels d’amende », a indiqué à l’AFP son avocat, Avigdor Feldman.

