Une invention israélienne « lit » les visages et repère les menteurs dans 73% des cas

17 Novembre 2021 à 18h40 | Cette avancée ouvre la voie au repérage des menteurs à distance via des caméras, bien qu’elle nécessite actuellement des électrodes; elle fonctionne en suivant les micro-mouvements



Des scientifiques israéliens affirment avoir trouvé un moyen de « lire » les minuscules mouvements du visage afin de repérer les menteurs, et ce, avec une précision de 73 %.



Grâce à des électrodes très sensibles placées de manière à détecter les plus petits mouvements des muscles faciaux, les chercheurs ont demandé à leurs sujets de dire la vérité ou de mentir.



Ils ont ensuite transmis les détails des schémas de ces mouvements faciaux à un outil d’intelligence artificielle et lui ont appris à déterminer si d’autres personnes mentent ou disent la vérité.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com