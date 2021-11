Fin de la prise d’otages en Turquie : le couple Oknin a été libéré de détention et renvoyé en Israël

18 Novembre 2021 à 06h46 | Le Premier ministre Bennett et le ministre des Affaires étrangères Lapid ont annoncé que le couple a été libéré neuf jours après leur arrestation



Ce matin, peu après 6 heures, ils ont atterri en Israël et ont embrassé la famille. “Nous remercions le président, le Premier ministre Yair Lapid, tous les membres du ministère des Affaires étrangères et tout le peuple d’Israël”, ont-ils déclaré à l’atterrissage.



La libération du couple Oknin a été rendue possible grâce à des contacts discrets menés sur deux axes parallèles – le Mossad et le ministère des Affaires étrangères.



Il est probable que dans un avenir proche il y aura également des pourparlers entre les dirigeants des deux pays comme l’avait exigé le dictateur turc au cours desquels ils remercieront le preneur d’otages Erdogan pour la décision turque de libérer le couple Oknin.

