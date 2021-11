La lire turque s’enfonce encore après la demande d’Erdogan de réduire les taux d’intérêt

17 Novembre 2021 | La lire turque est tombée à un niveau record face au dollar mercredi, après que le président M.Erdogan a demandé une baisse des taux d’intérêt, et ce à la veille d’une importante réunion de la banque centrale.



“Nous ne ferons plus peser sur notre peuple le problème des taux d’intérêt”, a déclaré Erdogan devant les députés de son parti au parlement à Ankara. “Je me battrai contre les taux d’intérêt aussi longtemps que je serai ici.”



La lire a ensuite chuté à un niveau record de 10,52 face au dollar américain, soit une baisse de 1,4% par rapport à l’ouverture du marché mercredi.

