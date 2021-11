La Turquie et la Biélorussie font des migrants un instrument politique

18 Novembre 2021 | La Biélorussie et la Turquie sont deux États en conflit avec l’Europe qui utilisent dès lors les migrants comme un moyen de pression pour déstabiliser l’UE.



La crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie prend de l’ampleur. Des tensions et des altercations ont lieu entre les forces polonaises et les migrants venant de Biélorussie. Cette situation n’est pas sans rappeler celle de la frontière gréco-turque. Ces frontières terrestres entre l’UE et le reste du monde sont devenues des zones stratégiques.



Au-delà des problèmes liés aux flux de personnes et à leur circulation, ces épisodes ont une dimension géopolitique. Ce n’est pas un hasard si ces deux frontières sont source de tensions. La Biélorussie et la Turquie sont deux États en conflit avec l’Europe qui utilisent dès lors les migrants comme un moyen de pression.



Les migrants : un outil de déstabilisation pour la Turquie et la Biélorussie



L’UE et ses membres accusent la Biélorussie d’attirer les migrants du Moyen-Orient pour les pousser vers la Pologne en représailles des sanctions européennes contre le gouvernement biélorusse.



La Turquie avait eu les mêmes accusations d’instrumentalisation de la crise migratoire : Erdogan menaçait de laisser passer les migrants si l’UE ne lui accordait pas davantage d’aide financière pour la gestion de l’accueil des réfugiés. Cette position de victime de la part d’Ankara aurait pu être compréhensible si la Turquie n’avait pas eu un jeu double en Syrie.

