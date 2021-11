La chaîne d’État chinoise CGTN publie un mail peu crédible attribué à Peng Shuai

17 Novembre 2021 à 21h24 | CGTN, la chaîne d’État chinoise, a publié ce mercredi un mail dont les propos seraient attribués à Peng Shuai, la joueuse chinoise qui n’a plus donné de nouvelles depuis le 2 novembre et ses accusations d’agressions sexuelles envers l’ancien vice-premier ministre chinois.



Un mail attribué à Peng Shuai, que la joueuse chinoise aurait envoyé à la direction de la WTA, a été publié ce mercredi soir par la chaîne d’État chinoise CGTN, sans que son authenticité puisse être confirmée.



« Bonjour à tous, c’est Peng Shuai, aurait écrit l’ancienne 14e joueuse mondiale, qui n’a plus donné de nouvelles depuis le 2 novembre. Concernant le récent communiqué de la WTA, il a été publié sans mon accord et sans que je puisse vérifier ou confirmer le contenu. »



« Je ne suis ni disparue ni en danger. J’étais juste au repos chez moi, tout va bien »



Les réserves autour de cet email et de son origine sont notamment nourries par la disparition de la joueuse depuis le 2 novembre. Elle avait accusé l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli de l’avoir contrainte à un rapport sexuel il y a trois ans. « Les informations, notamment concernant l’accusation d’agression sexuelle, sont fausses, affirmerait la joueuse. Je ne suis ni disparue ni en danger. J’étais juste au repos chez moi, tout va bien. Merci encore d’avoir pris de mes nouvelles. »

