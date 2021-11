6 Français sur 10 favorables à un confinement des personnes non-vaccinées […6 Français sur 10 sont vaccinés]

18 Novembre 2021 à 5h49 | Alors que la situation sanitaire se dégrade, 60% des Français se disent en faveur d’un reconfinement qui concernerait uniquement les personnes non-vaccinées, d’après un sondage Elabe pour BFMTV.



Mardi, 19.778 cas de Covid-19 ont été recensés en France, et ce mercredi, 20.294 nouveaux cas positifs étaient enregistrés. Des chiffres presque deux fois supérieurs à la moyenne des sept derniers jours, autour de 11.000 cas.

