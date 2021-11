La Turquie veut renouveler les « séjours religieux » à Jérusalem

17 Novembre 2021 | La Direction des Affaires religieuses de Turquie, instance gouvernementale, a annoncé mardi la reprise des voyages à buts religieux vers Jérusalem. Ces voyages avaient été interrompus à cause du Corona. Ils devraient reprendre le 4 janvier et selon le programme annoncé, 37 voyages sont prévus en 2022.



Le moment choisi pour cette annonce n’est pas fortuit et est directement lié à l’affaire de l’arrestation du couple Oknine de Modiin, devenu une monnaie d’échange pour les autorités turques et à leur tête le dictateur M.Erdogan. Malgré les évidences, le gouvernement turc persiste à prétendre que les photos prises du palais présidentiel à Ankara entrent dans le cadre d’une activité d’espionnage, ceci afin de monnayer leur libération avec des concessions israéliennes. Parmi ces concessions évoquées, permettre à la Turquie de renforcer sa présence à Jérusalem, et à Erdogan de se présenter comme le meilleur défenseur de l’islam et des lieux « saints » islamiques, la mosquée Al-Aqsa en tête.

Lire l’article complet sur https://lphinfo.com