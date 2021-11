Des universités libanaises ont vendu des centaines de faux diplômes à des Irakiens

18 Novembre 2021 | L’attaché culturel de l’ambassade d’Irak à Beyrouth a été convoqué à Bagdad pour une enquête sur la vente par des universités libanaises de “centaines” de faux diplômes à des Irakiens, dont des députés, une fraude qui a poussé Beyrouth à également enquêter.



“Au moins trois universités privées libanaises sont impliquées”, a indiqué jeudi à l’Agence France Presse une source académique irakienne qui a requis l’anonymat.



Les faux diplômes étaient vendus à des Irakiens qui n’avaient jamais mis les pieds dans ces établissements et étaient inscrits en enseignement à distance, une méthode d’apprentissage favorisée par les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, selon cette source.



Un grand nombre de députés et de hauts responsables irakiens auraient payé pour obtenir ces “diplômes” qui allaient du master au doctorat, en particulier dans les matières religieuses, a détaillé un autre responsable irakien qui, lui non plus, n’a pas souhaité être identifié.



Les faux diplômes se monnayaient “entre 5.000 dollars pour un master et 10.000 dollars pour une thèse de doctorat”, selon lui.

