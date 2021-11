Turquie: la livre en chute libre après la baisse du taux directeur

18 Novembre 2021 à 15h46 | La monnaie turque a franchi pour la première fois jeudi les 11 livres pour un dollar, un plus bas historique après une nouvelle baisse du taux d’intérêt directeur de la banque centrale voulue par le président M.Erdogan.



La monnaie locale, qui a déjà vu sa valeur fondre d’un tiers face au billet vert depuis le début de l’année, s’échangeait à 14H00 GMT à 11,10 livres pour un dollar, en chute de près de 4,5% sur la séance. Un dollar s’échangeait à 8,3 livres turques début septembre.



Cette nouvelle baisse du taux directeur – la troisième en moins de deux mois -, de 16% à 15%, a suscité de vives réactions en Turquie et parmi les observateurs, alors que l’inflation officielle frôle les 20% sur un an, rendant le coût de la vie difficilement soutenable pour une grande partie de la population.



Mais le président Erdogan continue d’exprimer son hostilité aux taux d’intérêt élevés, qu’il voit comme un frein à la croissance.

