Tsahal va consacrer un budget d’un milliard de shekels aux exercices de préparation à une guerre contre le Hezbollah

18 Novembre 2021 à 18h04



Tsahal s’apprête à investir environ un milliard de shekels (285 millions d’euros) dans des exercices d’entraînement au combat et des exercices pour les unités de réserve en 2022, dans le cadre d’une préparation à une guerre éventuelle contre le Hezbollah et les milices pro-iraniennes au Liban et en Syrie, rapporte le Jérusalem Post.



Israël aurait intensifié depuis quelque temps son implication militaire en Syrie, les rapports syriens attribuant systématiquement les frappes aériennes sur le pays à Israël.



Les dernières attaques en Syrie ont visé des milices pro-iraniennes ainsi que des caches de missiles du Hezbollah dispersées à travers le pays.



L’augmentation du budget de Tsahal devrait permettre de réaliser une vingtaine d’exercices en 2022 contre 13 en 2021 et seulement trois en 2020.

