La contrepartie pour la libération du couple Oknin : une conversation entre Erdogan et Bennett

Le président turc a exigé la gratitude écrite et orale des dirigeants israéliens comme condition de son intervention en faveur de la sortie de crise suite a la prise d’otage par les turcs d’un couple d’israeliens.



Suite à la libération du couple d’otages Natalie et Mordi Oknin de la prison turque, les détails du « deal » qui a conduit à la résolution de la crise se précisent.



Bien qu’Israël n’ait pas donné à la Turquie un retour au sens classique du terme, c’était un geste politique que celui qui l’a exigé était le président Erdogan lui-même.



Erdogan a souhaité la gratitude écrite et orale des dirigeants israéliens, en échange de son intervention en faveur de la libération des deux, qui ont été arrêtés après avoir photographié l’une de ses maisons à Istanbul lors d’un voyage.



Il était particulièrement important pour lui de recevoir un appel téléphonique du Premier ministre Bennett et du président Herzog.



La conversation avec Bennett était la première menée par le président turc et un Premier ministre israélien depuis 2013.



Erdogan a soulevé la demande dès mardi, avant de se lancer dans la démarche de libération.



En effet, Israël a publié une déclaration de gratitude, puis une conversation a eu lieu entre Bennett et Erdogan, qui pour le Premier ministre israélien n’était qu’une visite de courtoisie.