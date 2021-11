La ministre de l’Intérieur britannique a officiellement déclaré le Hamas organisation terroriste

19 Novembre 2021 à 13h12 | La ministre britannique de l’Intérieur, Pretty Patel, a annoncé qu’elle avait officiellement déclaré le Hamas organisation terroriste.



“Le Hamas a des capacités terroristes importantes, y compris l’accès à de grandes quantité d’armes sophistiquées, ainsi qu’à des installations d’entraînement”, a déclaré Patel. “C’est pourquoi aujourd’hui j’ai interdit le Hamas dans toutes ses parties.” Plus tôt, le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont salué l’intention de la Grande-Bretagne de déclarer le Hamas organisation terroriste, alors que jusqu’à présent, seule sa branche militaire a été déclarée comme telle. (Reuters et Ynet)