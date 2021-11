Bulgarie: Six personnes arrêtées pour espionnage au service de la Russie

18 Novembre 2021 à 12h00 | (Sofia) Les procureurs militaires bulgares ont mis en examen jeudi six personnes, dont des officiers des services de renseignement militaires, accusés d’avoir espionné pour le compte de la Russie, a annoncé le parquet militaire régional de Sofia.



Les inculpés ont « mis en place et géré un groupe pour des activités d’espionnage, la collecte et la transmission à un pays étranger d’informations qui constituent des secrets d’État » et dont les membres ont agi comme « espions » au service de Moscou, a déclaré le parquet militaire dans un communiqué.



Trois de ces personnes ont divulgué des « informations classifiées de nature militaire », selon le communiqué.



Le groupe était dirigé par un ancien officier de haut rang des services de renseignement militaires, qui a recruté des fonctionnaires ayant un accès illimité à des informations secrètes, appartenant à la Bulgarie et aussi aux pays membres de l’Union européenne et de l’OTAN.



Parmi ces derniers figurent deux officiers des services de renseignement militaires bulgares, le chef d’un service du ministère de la Défense, ainsi qu’un responsable qui contrôlait les informations classées secrètes à l’administration du parlement.

