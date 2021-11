Russie: nouveau record de décès liés au Covid

18 Novembre 2021 à 17h44 | La Russie a enregistré un nouveau pic quotidien de décès liés au Covid-19, avec 1.251 personnes ayant succombé au virus au cours des dernières 24h. Il s’agit du nombre de morts le plus important depuis le début de la pandémie dans ce pays.



Depuis l’été, ce nombre ne cesse de battre des records dans le plus grand pays du monde. Selon les données officielles les plus récentes, plus de 260.000 décès ont été enregistrés en Russie depuis le début de la pandémie. Les chiffres réels pourraient toutefois être encore plus élevés.

