Chine : la joueuse de tennis Peng Shuai toujours invisible

19 Novembre 2021 à 10h22 | Sa disparition suscite une immense inquiétude dans le monde du tennis. Les réactions se multiplient après la disparition de la joueuse chinoise Peng Shuai.



Le mardi 2 novembre, sur Weibo, le Twitter chinois, la jeune femme publie un long texte dans laquelle elle accuse un homme politique de l’avoir violée, trois ans plus tôt. Peng Shuai, ex-numéro un mondial en double est très connue en Chine. Son agresseur aussi. Zhang Gaoli, 75 ans, a été vice-Premier ministre de 2013 à 2018, membre du comité restreint du Parti. Autrement dit l’un des hommes les plus puissants du pays. Moins d’une demi-heure après sa publication, le message de Peng Shuai disparaît et la joueuse se volatilise. Plus de nouvelles, on ne sait pas où elle est, ni comment elle va. Mercredi 17 novembre, face aux pressions, la télévision d’État montre un soi-disant mail écrit de sa main dans lequel elle revient ses accusations et dit qu’elle va bien. Personne n’y croit.



Ce hashtag #WhereIsPengshuai (où est Peng Shuai) se répand sur les réseaux, partagé par une bonne dizaine de joueurs célèbres. Serena Williams réclame une enquête : “Nous ne devons pas rester silencieux”, écrit l’Américaine à ses 10 millions d’abonnés sur Twitter.

