Nikos Nouris, ministre de l’Intérieur (Chypre) : “La Turquie instrumentalise les migrants”

Pour Nikos Nouris, ministre de l'Intérieur chypriote, l'absence de politique commune dans la gestion de l'immigration irrégulière a de sérieuses conséquences pour les membres de l'Union européenne (UE). Le ministre demande donc une prise de conscience urgente des 27 sur cette question.



Marianne : Pensez-vous que la situation à Chypre est gérable, avec plus ou moins mille entrées illégales par mois ? Le gouvernement chypriote se sent-il isolé et dépassé ?



Nikos Nouris : Le gouvernement chypriote est très préoccupé par le flot continu de migrants, principalement en provenance de la Turquie via la zone occupée et la ligne verte. Actuellement, la proportion de candidats et de bénéficiaires de la protection internationale à Chypre correspond à 4 % de la population. Durant les premiers mois de 2021, l’augmentation des arrivées irrégulières par la mer et par la terre a montré une augmentation alarmante. Plus spécifiquement, entre le début de l’année et le mois d’août, 7 531 demandes d’asile ont été déposées auprès des autorités. Il est évident que c’est un nombre énorme au regard de la population de Chypre, qui est de 1,2 million d’habitants, et de ses ressources financières et humaines.



Malgré l’aide du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de Frontex, d’Europol et d’autres organisations compétentes, les particularités auxquelles Chypre est confrontée nous ont mis face à un défi sans précédent, qui demande que tous les acteurs impliqués mettent en place une stratégie intégrée qui permettrait au système national de répondre efficacement.

