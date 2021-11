Arrêté en Turquie, Omar Souleyman, le « roi de l’électro-folk » syrienne, a été relâché

19 Novembre 2021 à 12h08 | Réfugié en Turquie peu après le déclenchement de la guerre en Syrie, le chanteur était accusé de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Unités de protection du peuple (YPG) kurdes, selon les médias turcs.



Le chanteur syrien Omar Souleyman, arrêté mercredi par la police dans le sud-est de la Turquie pour « propagande terroriste », a été libéré vendredi 19 novembre à 10 heures (8 heures à Paris), a déclaré son avocat, Resit Tuna, qui avait dit redouter, la veille, une possible expulsion de Turquie.



La star de l’électro-folk syrienne, réfugiée en Turquie peu après le déclenchement de la guerre en Syrie, était accusée de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Unités de protection du peuple (YPG), selon les médias turcs. Ankara considère les YPG, principale milice kurde en Syrie, comme une émanation du PKK, classé comme « terroriste » par la Turquie, l’Union européenne et les Etats-Unis.

