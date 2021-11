La LICRA appelle au retrait de l’agrément donné au journal antisémite « Rivarol »

19 Novembre 2021 à 16h35 | Le journal français d’extrême droite multiplie depuis longtemps les publications antisémites et haineuses – et pourtant, il est toujours autorisé à diffuser, en vente libre



Le 7 novembre dernier, sur son compte Twitter, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), a partagé une vidéo publiée par l’hebdomadaire français d’extrême droite Rivarol.



Dans la vidéo, qui dure 2 minutes et 20 secondes, on peut entendre le directeur de la publication Jérôme Bourbon, journaliste plusieurs fois condamné pour incitation à la haine, affirmer notamment qu’à « la télévision, depuis longtemps, il n’y a quasiment que des Juifs. Et donc les Juifs créent entre eux ce dont ils ont le droit de parler, donc on doit assister à un pilpoul entre Juifs, entre Zemmour et Finkielkraut… ».



Face à des propos qui ont de quoi choquer, son interlocuteur, le journaliste de Rivarol Florian Rouanet, ne réagit pas, voire approuve les dires de son directeur.



C’est le cas notamment lorsque Jérôme Bourbon prend la défense d’Alain Soral, condamné pour injure et provocation à la haine raciale, en ces termes : « Dès lors que c’est considéré (un commentaire sur les Juifs, NDLR) comme péjoratif ou négatif, c’est de l’antisémitisme et donc on est condamné à de fortes amendes, voire à de la prison. »

