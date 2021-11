Des milliers de personnes manifestent en Iran contre le manque d’eau et la mauvaise gestion

19 Novembre 2021 à 19h06 | Les grandes manifestations contre le manque d’eau des agriculteurs de la ville iranienne centrale d’Ispahan, soutenues par les habitants de la ville, se sont poursuivies vendredi pour la deuxième semaine consécutive.



Des milliers de personnes se sont rassemblées sur le lit asséché de l’emblématique rivière Zayandeh Roud et sur les ponts vieux de 400 ans reliant les deux parties d’Ispahan pour exiger une action du gouvernement. La manifestation de vendredi était l’une des plus grandes manifestations de la ville ces dernières années, à l’occasion de l’anniversaire des manifestations sanglantes de novembre 2019, ce qui comporte le risque que les troubles se propagent à d’autres villes.



Les médias contrôlés par le gouvernement ont étonnamment publié des photos des manifestations, mais ont tenté de dire que l’événement n’était pas une “manifestation politique”, et ont rapporté que le vice-président Mohammad Mokhber se rendra dans la ville vendredi et prononcera un discours.



Zayandeh Roud – qui part des monts Zagros, traverse Ispahan et disparaît dans les zones humides à l’est de la ville – est complètement sèche la majeure partie de l’année depuis deux décennies. Les agriculteurs d’Ispahani qui protestent par intermittence depuis 2017, ont campé dans la ville pendant près de deux semaines alors que leurs moyens de subsistance ont été détruits par la rivière asséchée.



Bien qu’une longue sécheresse ait amené de nombreuses régions d’Iran et du Moyen-Orient à un point de crise, les choses ont empiré en Iran où les gens accusent la mauvaise gestion du gouvernement, la construction de barrages nuisibles et le détournement de rivières à motivation politique ont dévasté l’agriculture et la consommation d’alcool. sources d’eau.



Les Iraniens qui doivent également faire face à une grave crise économique et à un taux d’inflation de 50 % considèrent la mauvaise gestion du gouvernement comme la principale raison de toutes sortes de problèmes.



Vendredi, les manifestants ont continué à scander des slogans, comme ils l’ont toujours fait. Ils ont scandé « Flowing Zayandeh Roud Is Our Indisputable Right », une pièce de théâtre sur le slogan « L’énergie nucléaire est notre indiscutable droit », souvent scandé lors de rassemblements sanctionnés par l’État. “Rends notre Zayandeh Roud, rends son souffle à Ispahan.”



Il y a également eu un affaissement de terrain dans la ville et à l’aéroport de la ville en raison de la pénurie d’eau. Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des fissures dans le sol autour de l’aéroport, ainsi que des creux et des fissures dans et autour des bâtiments et monuments historiques d’Ispahan.



Cela a amené le problème avec plus de force aux résidents urbains d’Ispahan qui ont été bouleversés par la rivière asséchée. Chaque fois que les autorités laissent couler un peu d’eau dans la rivière, les gens se rassemblent le long de ses rives et font la fête.



En juin, des manifestations contre l’eau ont éclaté dans la province du Khouzistan, riche en pétrole, qui se sont terminées par l’intervention énergique de la police et des gardiens de la révolution. Plus de dix personnes ont été tuées et des centaines détenues.

