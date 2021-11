Trente-neuf Libanais profitent d’une escale à Barcelone pour demander l’asile

18 Novembre 2021 à 22h51 | Les passagers ont entamé les procédures de demande d’asile et se trouvent dans une zone de l’aéroport où les services essentiels sont assurés.



Un groupe de 39 Libanais voyageant entre l’Egypte et l’Amérique latine a profité d’une escale à Barcelone pour demander l’asile en Espagne, ont indiqué jeudi à l’Agence France Presse les autorités espagnoles.



Un vol charter Le Caire – Bogota – Quito a fait une escale prévue dans la ville espagnole lundi, et le groupe de passagers “n’a pas continué et a demandé l’asile”, a déclaré une source à la préfecture de Catalogne. Les 39 passagers ont entamé les procédures de demande d’asile et se trouvent dans une zone de l’aéroport où les services essentiels sont assurés, a expliqué la même source.



Il était prévu que les passagers descendent de l’avion à Barcelone et cet épisode n’a rien à voir avec ce qui s’est passé récemment à l’aéroport de Palma de Majorque, a précisé la source. Le 5 novembre, au moins 24 passagers d’un vol entre le Maroc et la Turquie ont utilisé une fausse maladie pour détourner un vol vers Palma. Ils ont profité de l’arrêt pour débarquer et s’enfuir le long des pistes, ce qui a obligé à suspendre les vols pendant plus de trois heures. Seize d’entre eux ont été arrêtés et la police recherche les huit autres.

