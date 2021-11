Acculé par la crise économique, Erdogan troque son treillis pour l’habit de diplomate

19 Novembre 2021 | Menacée par une grave crise économique et en froid avec l’Occident, la Turquie multiplie les signes d’apaisement envers ses anciens adversaires arabes. Une ouverture tous azimuts qui ferait les beaux jours d’Erdogan à l’approche des Présidentielles.



La Turquie est-elle au bord du gouffre? La monnaie nationale turque n’en finit pas de chuter face au billet vert. En à peine deux ans, le coût de la vie a été multiplié par deux. En effet, en 2019, un dollar valait 5,7 livres turques, aujourd’hui il en vaut plus de 11. Une situation catastrophique pour la population et les marchés financiers. Mais rien n’y fait, M.Erdogan s’obstine à maintenir sa politique de taux d’intérêt bas, accélérant ainsi la chute de la monnaie nationale. “Tant que je serai à ce poste, je continuerai mon combat contre les taux d’intérêt”, avait affirmé le Président turc devant le Parlement le 17 novembre.



Par ailleurs, le chef d’État contrôle les instances financières d’une main de fer. Depuis 2019, il a limogé trois directeurs de la Banque centrale du pays. En octobre, il a également démis de ses fonctions deux gouverneurs et un membre du comité de politique monétaire. Une mainmise sur les affaires qui le rendrait de plus en plus impopulaire en Turquie. “Le directeur de la Banque centrale Erdogan a conduit le pays à la catastrophe. Nous sommes 84 millions à souffrir”, a déploré Kemal Kilicdaroglu, chef du CHP, le principal parti d’opposition.

Lire l’article complet sur https://fr.sputniknews.com