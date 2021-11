L’homme condamné pour avoir fourni une arme à Mohamed Merah de nouveau arrêté

Trois mois après sa sortie de prison, Fettah Malki est accusé d’avoir enfreint son assignation à résidence à Toulouse et sera jugé lundi prochain



Aujourd’hui, 17:32



Une opération de police a été menée mercredi soir, dans le quartier des Izards, à Toulouse, afin d’arrêter Fettah Malki, trois mois après sa sortie de prison. L’homme a ainsi été arrêté et placé en garde à vue.



Trafiquant d’armes, l’homme avait fourni un gilet pare-balles et un pistolet-mitrailleur semi-automatique à Mohamed Merah avant qu’il n’attaque des militaires et une école juive à Montauban et à Toulouse en mars 2012. Interpellé et incarcéré en 2013, Fettah Malki, ami d’enfance du tueur au scooter, a toujours nié avoir eu connaissance des desseins meurtriers de Mohamed Merah.



Pour cette transaction, il a été condamné à quatorze ans de prison en 2017, puis à dix ans en appel en 2019.

