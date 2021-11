En Israël, le pari (payant) de la troisième dose

20 Novembre 2021 à 16h00 | Confronté à une forte vague de contaminations cet été, l’État hébreu est revenu à la normale en imposant une troisième dose de vaccins. Israël entame désormais la vaccination des enfants contre le Covid-19.



Dans les couloirs de l’aéroport Ben Gourion, le plus grand d’Israël, Nikolas presse le pas. Chargé de s’occuper des passagers arrivant dans le pays, il n’a repris le travail que le 1er novembre et la réouverture des frontières de l’État hébreu, quasi étanches depuis le début de la pandémie. Le quadragénaire peste contre ses “coronakilos” qui l’empêchent d’accélérer, mais se réjouit de revoir des étrangers, après dix-huit mois passés sur son canapé. “L’aéroport est encore trop calme, les restrictions pour entrer en Israël sont importantes, mais heureusement que le gouvernement a enfin accepté de faire revenir les touristes, sourit Nikolas entre deux longues respirations. Maintenant, tout le monde est triplement vacciné ici, le Covid ne circule plus, alors le monde entier peut revenir sans problème !”



À l’heure où une partie de l’Europe doit se reconfiner, Israël ouvre au contraire ses frontières, avec un des niveaux de contamination les plus bas au monde : moins de 50 cas par million d’habitants au 17 novembre, contre 518 en Allemagne ou même 180 en France. Pourtant, les mesures de restriction à Jérusalem ou Tel-Aviv restent souples, voire légères, pour un Européen. Le port du masque en intérieur est loin d’être systématique, le contrôle du Green Pass (l’équivalent de notre passe sanitaire) n’est effectué que de temps à autre et surtout, les Israéliens ne semblent plus avoir le virus en tête.



La différence avec l’Europe est ailleurs : une majorité d’Israéliens a désormais reçu une troisième de vaccin contre le Covid-19, et ses effets ont permis de sortir de la dernière vague sans confinement. “La principale leçon à retenir de cette quatrième vague est l’ampleur de l’efficacité des vaccins, souligne Eyal Leshem, infectiologue au Sheba Medical Center de Tel-Aviv. Nous avons accès à un vaccin très efficace, qui permet d’empêcher non seulement les formes graves de la maladie, mais aussi sa transmission.” Surtout, l’expérience israélienne a rappelé l’importance de mesurer l’efficacité de la protection du vaccin sur le long terme, “tout comme sa résistance aux variants, pose l’infectiologue. La troisième dose nous offre un répit de quelques mois.”

Lire l’article complet sur https://www.lexpress.fr