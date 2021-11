Turquie : l’effondrement de la livre va doper l’inflation, “les salaires, c’est du vent maintenant !”

19 Novembre 2021 à 15h36 | “On compte tout” : les Turcs souffrent fortement de l’effondrement de la livre turque, qui se traduit par encore plus d’inflation importée (les prix des biens importés se renchérissent). Face à l’envolée de l’inflation, le pouvoir d’achat se réduit comme peau de chagrin. Les salaires apparaissent de plus en plus dérisoires, en comparaison des prix des produits…



La chute de la livre turque et l’inflation s’accélèrent, en Turquie. Les prix des produits sont constamment révisés à la hausse. Sur le marché populaire d’Eminönü, près du grand bazar d’Istanbul, Naime sort son calepin : avec l’effondrement de la livre turque, les étiquettes valsent d’un jour à l’autre. “Je note les prix et je compte tout”, confie la retraitée. La monnaie nationale a passé jeudi pour la première fois de son histoire la barre des 11 livres pour un dollar. La livre turque, dont la dégringolade s’accélère, a vu sa valeur fondre d’un tiers face au billet vert depuis le début de l’année.



Et les économistes préviennent que ce n’est sûrement pas fini avec les choix baroques du président M.Erdogan, vent debout contre toute hausse des taux d’intérêt au risque d’une inflation galopante, déjà à près de 20% sur un an. Jeudi, la Banque centrale a de nouveau abaissé le taux directeur d’un point à 15%, provoquant le plongeon immédiat de la monnaie. “Je ne peux plus acheter ce que je veux. Quand je vais au marché, d’un jour à l’autre les prix changent”, explique Naime. Autrefois, dit-elle, elle pouvait aisément s’offrir des vacances avec sa famille. “C’est fini tout ça, maintenant on arrive à peine à joindre les deux bouts.”

