Le Shekel à son plus haut niveau depuis 26 ans

19 Novembre 2021 à 16h19 | La valeur de la devise atteint un niveau qui n’avait pas été vu depuis plus de vingt ans et cela ne devrait pas s’arrêter ; la Banque d’Israël signale qu’elle interviendra moins



Chers touristes, attention – il semble que vos prochaines vacances en Israël, maintenant que cela est possible, vous seront coûteuses. En effet, le cour du shekel par rapport au dollar a atteint un niveau sans précédent depuis 26 ans ces derniers jours, et les experts estiment que cette tendance va encore se confirmer.



Le 17 novembre, le taux représentatif du shekel était de 3,0740 shekels pour un dollar – un niveau qui n’avait jamais été observé depuis 1995. Par rapport à l’euro, le taux représentatif du shekel était de 3,4767 shekels pour un euro, le plus élevé depuis l’an 2000, ont précisé des données rassemblées par la banque Hapoalim. Le 9 novembre, notait Reuters, le shekel était la devise émergente la plus forte depuis le début de la pandémie, qui s’est abattue sur le monde au début de l’année 2020.



Depuis le début de l’année, le shekel a avancé de 4,2 % face au dollar et les économistes prédisent qu’à conditions égales, il pourrait terminer à 3,0 shekels face au dollar d’ici quelques mois.

