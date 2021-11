Un mort et trois blessés dans un attentat à Jérusalem

le 21 Novembre à 10h36 | Un mort et trois autres ont été blessés, dont un grièvement, dans un attentat dans la vieille ville de Jérusalem dimanche.



Les assaillants, un habitant de 42 ans du quartier de Shuafat à Jérusalem, qui a ouvert le feu, ont été abattus par des soldats.



Deux membres de la police des frontières figuraient parmi les blessés, tous deux légèrement blessés. Les services d’urgence ont déclaré que tous les blessés avaient été transportés à l’hôpital.



Le ministre de la Sécurité publique Omer Bar-Lev a déclaré que le terroriste était un membre de l’aile politique du Hamas et que sa femme était partie à l’étranger il y a 3 jours.



“Le terroriste est venu tous les jours pour prier ici sur le mont du Temple, et aujourd’hui il a décidé de venir ici avec l’arme”, a déclaré Bar-Lev.



“L’incident a duré un peu plus de 30 secondes, deux policières sont venues et ont ouvert le feu sur le terroriste, tandis qu’un policier et un agent de la police des frontières sont arrivés et lui ont tiré dessus”, a-t-il ajouté.

